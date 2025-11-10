Kocaelispor-Galatasaray maçını usta yazarlar değerlendirdi: Okan Buruk’un Icardi’yi tutması anlamsız!

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Serdar Dursun'un asistinde Daniel Agyei kaydetti.

Galatasaray, bu sonuçla 29 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçını 22 Kasım Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacak. Kocaelispor ise deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

MAÇ SONRASI HÜRRİYET YAZARLARINDAN DEĞERLENDİRMELER

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası Hürriyet’in usta kalemleri Fırat Aydınus ve Güntekin Onay, mücadeleyi değerlendirdi.

Haberin Devamı

FIRAT AYDINUS: ICARDI TERCİH EDİLDİ, MAĞLUBİYET GELDİ

Galatasaray, Kocaeli'de çift forvetli düzene dönmenin faturasını ağır ödedi.

Galatasaray, Kocaeli deplasmanında iki forvetli düzene dönerken risk aldı. İcardi-Osimhen ikilisini aynı anda sahada tutmak hücumda zenginlik vadetse de, orta sahadaki enerji ve dengeyi doğal olarak düşürdü. Bunun faturası da daha maçın ilk 45 dakikasında kesildi.

Kocaelispor, Galatasaray’ın bu zafiyetini iyi okudu. Özellikle ilk 15 dakikalık bölümde iki net pozisyon bularak geçiş oyunlarında etkili oldu. Sarı kırmızılılar beklediği baskıyı bir türlü kuramadı; daha doğrusu Kocaeli buna fırsat tanımadı. Belki Avrupa maçının yorgunluğu, belki de iki forvetle oynamanın getirdiği orta saha zafiyeti. Sonuçta Galatasaray adına bu tercih dezavantaja dönüştü.

KOCAELİ DAHA KONSTANTREYDİ

Ev sahibi ekip ise hem oyun iştahı hem de taraftar desteğiyle sahada daha konsantre bir görüntü çizdi. Galatasaray, ilk yarının sonlarına doğru duran toplarla tehlike yaratmaya çalıştı ama istediği etkinliği yakalayamadı. Derken devrenin son dakikasında sahneye Agyei çıktı; klas çalımlarla ceza sahasına girdi ve Uğurcan’ın kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi.

Haberin Devamı

O gol, aslında ilk yarının özetiydi: Daha istekli, daha diri ve daha planlı bir Kocaelispor... Ve enerjisini orta sahada kaybeden bir Galatasaray.

POZİSYON VERİMLİLİĞİ DÜŞÜK BİR MAÇTI

İkinci yarının ilk anlarından itibaren Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıkmaya başladı ancak net pozisyon üretmekte zorlandı. Sürenin ilerlemesiyle birlikte risk alarak Kocaelispor kalesine daha fazla gitmeye başlayan sarı kırmızılılar, savunmada geniş alanlar bıraktı. Bu anlarda Can Keleş’in taşıdığı hızlı hücum Kocaelispor adına önemli bir fırsata dönüşse de sonuç alınamadı.

Galatasaray kurduğu baskının karşılığını Osimhen’le bulduğu golle almak isterken, ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci devre genelinde oyuna hâkim olan taraf Galatasaray olsa da, pozisyon verimliliği düşük kaldı.

Haberin Devamı

Sonuç olarak Kocaelispor, bulduğu tek golle güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

GÜNTEKİN ONAY: OKAN BURUK ŞAŞIRTTI

Oyuncuların ekonomik kullanmak yerine hep aynı isimlere yer verdi.

Galatasaray 7 gün içinde zorluk derecesi yüksek 3 maç oynadı. Buna rağmen Okan Buruk bazı oyuncuları daha ekonomik kullanmak yerine hep aynı futbolculara yer verdi. İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün’ün sakatlıkları da bu durumda etken olabilir ancak dün Kocaelispor karşısında sahaya 4-4-2 düzeninde çıkan Galatasaray’da Mauro İcardi-Victor Osimhen ikilisi çift santrfor oynarken, sol çizgide Barış Alper Yılmaz ve sağ kanatta Leroy Sane görev yapınca, orta alanın merkezini kontrol etmek Lucas Torreira ile Mario Lemina’ya kaldı.

Haberin Devamı

ICARDI’Yi SAHADA TUTMASI ANLAMSIZDI

Galatasaray orta alanda hem sayısal olarak eksik kaldı hem de bu düzende orta saha ile forvet arasındaki bağlantıyı kuramadı. Merkezden hücum başlatamadığı gibi kenarlarda da top taşıyamadı. 4’lü orta sahanın kenar oyuncuları ters ayaklı olunca sürekli içeri kat etmeye çalışıyorlar ve oyun merkezde iyice sıkıştı.

Dün Galatasaray, mental ve fiziksel olarak ne kadar yorgun olursa olsun Okan Buruk’un ısrarla Mauro İcardi’yi sahada tutma ısrarı anlamsızdı. Hem zor ve sert bir deplasmanda oynuyorsun hem yenik duruma düşüyorsun ve hâlâ hazır olmayan İcardi ile birlikte riskli çift santforlu oyunda ısrar ediyorsun.

Haberin Devamı

AGYEI’YE TEDBİR ALMADILAR

Dün Okan Buruk gerçekten de şaşırttı. Ayrıca Kocaelispor’un kendi sağ kanadından Agyei’nin ne kadar etkili olduğunu da göz ardı eden Galatasaray, tüm pozisyonları o kanattan verdi.

Dün müthiş mücadele eden ve maçın her dakikasını yüksek konsantrasyonla yaşayan bir Kocaelispor izledik. Selçuk İnan, Körfez ekibinde iyi işlere imza atıyor. Ayrıca Anadolu’da Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Adana takımlarının yokluğunda dün muhteşem Kocaelispor taraftarı bize futbolun ne olduğunu hatırlattı.