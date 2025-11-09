Kocaelispor - Galatasaray maçında çok konuşulan karar! Osimhen'in iptal edilen golü ve VAR incelemesi...

Haberin Devamı

Kocaelispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

MAÇIN TEK GOLÜ İLK YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Agyei'nin rakiplerini geçip ceza sahası içine girerek, çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın kapattığı köşeden ağlara gitti ve Kocaelispor, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

DAMGA VURAN VAR KARARI

Karşılaşmanın 83. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen ile maça denge getirdi.

Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından pozisyonu izlemek için monitöre gitti.

Pozisyonu monitörde inceleyen Çağdaş Altay, Gabriel Sara'nın ofsaytta olması nedeniyle golü iptal etti.

Müsabakanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmayınca 3 puanın sahibi Kocaelispor oldu.

GALATASARAY İLK KEZ KAYBETTİ

Galatasaray ise böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenildi. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda girdi. Sarı-kırmızılılar, aradan sonra ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

19 MAÇLIK SERİ SON BULDU

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.