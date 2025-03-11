Kocaelispor, fırsat tepti!

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Kocaelispor, 1'inci Lig’in 29’uncu haftasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

17’nci dakikada Kocaelispor’da Onur Öztangı’nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içinde karşılayan Markao’nun dokunduğu top, rakip kalenin sol köşesine doğru giderek az farkla dışarı çıktı.

26’ncı dakikada Kocaelispor’da savunmadan topu çıkartmaya çalışan Pedrinho’nun hatalı pasında araya giren Rotariu’nun ceza alanına girip yerden gönderdiği pası Kwabena karşıladı. Ankaragücülü Kwabena’nın yakın mesafeden yaptığı dokunuşla top rakip kalenin ağlarına gitti: 1-0

44’üncü dakikada Ankaragücü’nde Schulz, ceza sahasına girip Kwabena’ya pasını verdi. Sol ayağıyla gelişine vuran Kwabena’nın şutunda top, az farkla auta çıktı.

İlk yarı Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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66’ncı dakikada Ankaragücü’nde hızlı atakta Cephas’ın gönderdiği pası karşılayan Rotariu sağ çaprazdan rakibin ceza alanına girerek Kwabena’ya pası yolladı. Kwabena, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu rakibin ağlarına gönderdi. Yapılan VAR incelemesinde Cephas’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

78’inci dakikada Kocaelispor’un sağ kanattan geliştirdiği hücumda, Barış Alıcı’nın sağ kanattan ortasını rakibin ceza sahasında karşılayan Markao, sağ köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Maç, 1-1 beraberlik ile sona erdi.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Tarkan Serbest, Onur Öztonga (Dk. 72 Barış Alıcı), Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Muharrem Cinan), Pedrinho, R. Rivas, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Vukovic), Samet Yalçın (Dk. 61 Furkan Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Ahmet Sagat), Markao

MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç Özbir, Halil İbrahim Pehlivan, Özgür Aktaş, Yıldırım Mert Çetin, N. Schulz (Dk. 69 Michal Milosz Rakoczy), Osman Çelik (Dk. 90+4 Yusuf Emre Gültekin), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 İsmail Çokçalış), Mahmut Tekdemir, D. Rotariu, O. Kwabena (Dk. 90+4 S. Astanakulov), R. Bajic (Dk. 61 Renaldo Showayne Cephas)

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GOLLER: Dk. 26 Kwabena (MKE Ankaragücü) Dk. 79 Markao (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Ertaç Özbir, D. Rotariu, İsmail Çokçalış (MKE Ankaragücü)