Kocaelispor Çorum FK maçı her iki takım için büyük önem arz ediyor. Henüz ligde hiç galibiyeti bulunmayan Çorum FK ve 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Kocaelispor, 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Kocaelispor Çorum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KOCAELİSPOR ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup üçüncü hafta mücadelesinde Kocaelispor, Çorum FK ile karşılaşacak. 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma Misli.com üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

MİSLİ.COM 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI CANLI NASIL İZLENİR?

Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek 2.Lig ve 3.Lig maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere tıklayarak uygulamayı cihazınıza kurmak ve ardından kullanıcı girişi yapmak olacak.

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