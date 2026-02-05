Kocaelispor, Beşiktaş maçının ardından kötü haberi duyurdu: 'Tribünden düşerek hayatını kaybetti!'

Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Kocaelispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından Kocaelispor, maç esnasında tribünden düşen Harda Kaçmaz'ın ağır bir şekilde yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maalesef Harda’yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…"