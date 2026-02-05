×
Spor Haberleri

Kocaelispor, Beşiktaş maçının ardından kötü haberi duyurdu: 'Tribünden düşerek hayatını kaybetti!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 23:14

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında tribünden düşerek yaralanan Harda Kaçmaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Kocaelispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Kocaelispor, maç esnasında tribünden düşen Harda Kaçmaz'ın ağır bir şekilde yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef Harda’yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…"

