Haberin DevamÄ±

SÃ¼per Ligâ€™in 20. haftasÄ±nda Kocaelispor, sahasÄ±nda FenerbahÃ§eâ€™ye 2-0 maÄŸlup oldu.

SarÄ±-lacivertlilerin golÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Milan Skriniarâ€™Ä±n tribÃ¼nlere dÃ¶nerek tribÃ¼nlereÂ yaptÄ±ÄŸÄ± harekete tepkiler bÃ¼yÃ¼yor. Kocaelispor KulÃ¼bÃ¼, Skriniar iÃ§in TFF'ye baÅŸvurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

YeÅŸil-siyahlÄ± kulÃ¼pten konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"DÃ¼n akÅŸam oynamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz mÃ¼sabakada tÃ¼m futbol kamuoyunun malumu olduÄŸu Ã¼zere FenerbahÃ§eli bir futbolcunun tribÃ¼nlerimize karÅŸÄ± en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuÅŸtur.

Lakin bu hareket, sadece taraftarÄ±mÄ±za yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir hareket olarak deÄŸerlendirilemez. Bu hareket, Ã¼lke futbolunun dÃ¼zenleyicisi TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz FenerbahÃ§e'ye ve Ã¼lkemizin ahlaki deÄŸerlerine aÃ§Ä±kÃ§a saldÄ±rÄ± ve hakaret mesabesindedir. Bu rezillikten Ã¶tÃ¼rÃ¼ kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z tarafÄ±ndan gerekli tÃ¼m aksiyonlar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r lakin en bÃ¼yÃ¼k tepkiyi FenerbahÃ§e kulÃ¼bÃ¼ ile Ã¼lkemizde taraflÄ± tarafsÄ±z tÃ¼m futbol severlerin vermesi gerekmektedir.

Haberin DevamÄ±

KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zce bugÃ¼n itibariyle TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarÄ± nezdinde ilgili ÅŸahÄ±sa yÃ¶nelik Futbol Disiplin TalimatÄ± ilgili maddeleri gereÄŸince cezai mÃ¼eyyide tatbik edilmesi adÄ±na baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Hukuki anlamda bu ÅŸahsÄ±n hak ettiÄŸi cezayÄ± TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacaÄŸÄ±na dair en ufak ÅŸÃ¼phemiz bulunmamaktadÄ±r. Bu ÅŸahÄ±s bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiÄŸinde taraftarlarÄ±mÄ±z ilgili ÅŸahÄ±sa mÃ¼stahak olan ilgi ve alakayÄ± gÃ¶sterecektir.

Futbolumuzun ve Ã¼lkemizin etik ve ahlaki deÄŸerlerine saldÄ±ran bu ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k cezayÄ± yine halihazÄ±rda futbol oynadÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n vermesi gerektiÄŸini hatÄ±rlatÄ±rÄ±z. TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n ve kamuoyunun bilgilerine saygÄ±larÄ±mÄ±zla sunarÄ±z."

RECEP DURUL'DAN SERT SÃ–ZLER!

Konuyla ilgili olarak aÃ§Ä±klamalarda bulunan Kocaelispor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Recep Durul, sert ifadeler kullandÄ±.

"SKRINIARâ€™IN LÄ°SANSI FESHEDÄ°LMELÄ° VE ÃœLKEDEN GÃ–NDERÄ°LMELÄ°"

BaÅŸkan Recep Durul; TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuâ€™na, FenerbahÃ§e KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Sadettin Saran'a ve Kocaeliâ€™de iÅŸletmesi olan sarÄ±-lacivertli isimlere seslendi ve Skriniarâ€™Ä±n lisansÄ±nÄ±n feshedilip, Ã¼lkeden deport edilmesini istedi.

Haberin DevamÄ±

Ã‡irkin harekete ve hakem yÃ¶netimine adeta ateÅŸ pÃ¼skÃ¼ren Durul, "KulÃ¼p olarak Milan Skriniarâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§irkin hareketin TFF tarafÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, sÃ¶zleÅŸmesinin feshedilmesini ve hatta Ã¼lkeden deport edilmesini istiyoruz. Bunun iÃ§in gereken baÅŸvuruyu da yapacaÄŸÄ±z" cÃ¼mlelerine yer verdi.

"SÄ°NDÄ°RMEK MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L, MÃœSAADE EDEMEYÄ°Z"

Ãœlke olarak hassasiyetlerin yÃ¼ksek olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen BaÅŸkan Durul, "MÃ¼barek kandil gÃ¼nÃ¼nde yabancÄ± bir futbolcu tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu Ã§irkin hareketi sindirmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Son derece yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±zdÄ±r. Buna kulÃ¼pler de mÃ¼saade etmemelidir, federasyon da. En aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rmalÄ±dÄ±r. Aksi halde nepotizm aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k yapÄ±lÄ±yor demektir. MÃ¼slÃ¼man bir toplumuz ve TÃ¼rk toplumu bunu kaldÄ±rmaz. Buna mÃ¼saade edemeyiz. Bu tÃ¼r ÅŸeyler infial oluÅŸturuyor. BaÅŸka kulÃ¼plerin oyuncularÄ± da bÃ¶yle ÅŸeyler yaptÄ± ve cezalarÄ± kesildi. Ã‡ok Ã§irkin hareketti, bir an Ã¶nce cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Hangi futbolcu olursa olsun, adÄ±na sanÄ±na bakÄ±lmamalÄ±dÄ±r" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Haberin DevamÄ±

"YÄ°NE HAKKIMIZ Ã‡ALINDI"

Hakemlerin camialara gÃ¶re dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Kocaelispor BaÅŸkanÄ± Recep Durul, "DÃ¼dÃ¼kler camiaya gÃ¶re Ã§alÄ±yor. Bahis ve ÅŸike operasyonlarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ama operasyon asÄ±l forma renklerine gÃ¶re dÃ¼dÃ¼k Ã§alÄ±nmasÄ±na yapÄ±lmalÄ±. Yine hakkÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ndÄ±. Hakemin gÃ¶rmezden gelmesi, VAR hakeminin duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, verilmeyen kÄ±rmÄ±zÄ± ve sarÄ± kartlar.. Kocaelispor olarak hakkÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar arayacak ve bunun hesabÄ±nÄ± camia olarak er ya da geÃ§ soracaÄŸÄ±z. Hem puanÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ndÄ±, hem de kÄ±rmÄ±zÄ± kartlar verilmedi. DÃ¼dÃ¼kler adalet iÃ§in, ÅŸeffaflÄ±k iÃ§in Ã§alÄ±nmalÄ±. Bu Ã¼lkede kronizmi (kayÄ±rmacÄ±lÄ±k) tetikleyen yapÄ± var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

"KAYIRMACILIK BÄ°TMEYECEKSE 2-3 TAKIM OYNASIN, BÄ°Z Ä°ZLEYELÄ°M"

TFF'nin kayÄ±rmacÄ±lÄ±ÄŸa el atmasÄ±nÄ±n elzem olduÄŸunu belirten Durul, aksi durumda 2-3 takÄ±m dÄ±ÅŸÄ±ndaki takÄ±mlara gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, hakem kararlarÄ±na olan tepkisini aktardÄ±. Recep Durul, "Nepotizm ve kronizm konusuna federasyon acilen el atmalÄ±. Yoksa diÄŸer takÄ±mlara gerek yok. Ã‡Ä±ksÄ±n 2-3 takÄ±m oynasÄ±n, biz de izleyelim. HiÃ§ bu kadar emek harcamayalÄ±m, sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmeyelim. GerÃ§ekten bu kadar kolay mÄ±? Hakem resmen kurulmuÅŸ da gelmiÅŸ. PozisyonlarÄ± kesiyor, yumruk atÄ±lÄ±yor kart gÃ¶stermiyor, VARâ€™a gidilmiyor.. O zaman biz niye futbol oynuyoruz" diye konuÅŸtu.

Â

Haberin DevamÄ±

"HAKEM DE, SKRINIAR DA MEN EDÄ°LMELÄ°"

"Milan Skriniarâ€™Ä±n hareketiyle, hakemin maÃ§ta sergilediÄŸi durum arasÄ±nda fark yok" diye KÃ¶rfez ekibinin baÅŸkanÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°kisi de futboldan men edilmelidir. Åžehirde herkes ayaklanmÄ±ÅŸ durumda. Facia bu. Herkes sessiz kalmÄ±ÅŸ olabilir ama biz Kocaelispor olarak susmayacaÄŸÄ±z, sessiz kalmayacaÄŸÄ±z. Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana 18 puanÄ±mÄ±z gitti. DÃ¼nkÃ¼ maÃ§ta yaÅŸananlara, bize ve camiamÄ±za yaÅŸatÄ±lanlara Ã§ok kÄ±zgÄ±n ve gerginiz. SabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bu konunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesini istiyoruz. Federasyon bir an Ã¶nce tedbir almalÄ±."

"AYRIM KALKMADIKÃ‡A ÅžÄ°KE OPERASYONLARI ANLAMSIZ"

Hakem kararlarÄ± Ã¼zerinden SÃ¼per Ligâ€™de yapÄ±lan takÄ±m ayrÄ±mlarÄ±na ayrÄ± parantez aÃ§an Recep Durul, bahis operasyonlarÄ±nÄ±n anlam kazanmasÄ± iÃ§in ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n son bulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Kocaelispor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Recep Durul, "Anadolu takÄ±mÄ±, Ä°stanbul takÄ±mÄ± ayrÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor, yapÄ±lmamalÄ±. Hepsi SÃ¼per Lig takÄ±mÄ±. Sahada ÅŸeffaflÄ±k saÄŸlanmadÄ±kÃ§a, kulÃ¼p ayrÄ±mÄ± ortadan kalkmadÄ±kÃ§a ÅŸike veya bahis operasyonlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± anlamsÄ±z. KulÃ¼plere saygÄ±, renklerine gÃ¶re olmaz. Hepsine saygÄ± duyulmalÄ±. DÃ¼dÃ¼kler takÄ±ma gÃ¶re Ã§alÄ±nmaz. Sahaya neden Ã§Ä±kÄ±yorsun? Hakem dediÄŸin iki takÄ±mÄ±n da hakkÄ±nÄ± korumalÄ±, iki tarafa da gÃ¼ven vermeli. Dengeyi saÄŸlamalÄ±. HaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmasÄ± gereken hakemdir. ÅžeffaflÄ±ÄŸÄ± temsil eder. Futbolda adalet neden saÄŸlanmÄ±yor? Neden bunlardan temizlenmiyor?" ifadelerini kullandÄ±.

"BÃœYÃœK TAKIMA GÃ–RE DÃœDÃœK Ã‡ALINMAZ"

BÃ¼yÃ¼k takÄ±mlara yÃ¶nelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla baktÄ±ÄŸÄ±nda dikkat Ã§eken Durul, "Bir takÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya koyduÄŸu adaletle Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼r. BÃ¼yÃ¼kse adaletini gÃ¶stersin, gÃ¶stermeli de. Futbolcusu topluma bÃ¶yle Ã§irkin hareketler yapÄ±yorsa bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼pler gerekeni yapmalÄ±. Hakemler hak yediÄŸinde Ã§Ä±kÄ±p bunu yÃ¼reklilikle aÃ§Ä±klamalÄ±. Ã–te yandan kÃ¼Ã§Ã¼k-bÃ¼yÃ¼k takÄ±m diye bir ayrÄ±m olmaz. GÃ¼Ã§lÃ¼ ve nispeten zayÄ±f takÄ±m vardÄ±r. BÃ¼yÃ¼k takÄ±ma gÃ¶re dÃ¼dÃ¼k Ã§alÄ±nmaz" dedi.

"BAZI TAKIMLAR YUKARI Ä°TÄ°LÄ°YOR, BAZILARI DA AÅžAÄžI Ã‡EKÄ°LÄ°YOR"

YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ ve spor yorumcularÄ±na da seslenen BaÅŸkan Durul, "YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun takÄ±mlarÄ±n yarÄ±ÅŸtan kopmamasÄ± iÃ§in gerekeni yapmasÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼yoruz. YazÄ±k gÃ¼nah deÄŸil mi? BÃ¶yle kurgu olur mu? BazÄ± yorumcular da takÄ±m taraftarÄ±. TuttuÄŸu takÄ±ma gÃ¶re yorum yapÄ±yor ve kamuoyunu, camialarÄ± etkiliyor. 2-3 takÄ±m iÃ§in bÃ¶yle otokratik yapÄ± olur mu? BazÄ± takÄ±mlar yarÄ±ÅŸta kalsÄ±n diye yukarÄ± itiliyor, bazÄ±larÄ± da aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekiliyor" diye konuÅŸtu.

FENERBAHÃ‡ELÄ° YÃ–NETÄ°CÄ°LERE SESLENDÄ°

Son olarak Kocaeliâ€™de yatÄ±rÄ±mlarÄ± olan FenerbahÃ§eli iÅŸ insanlarÄ±na, eski ve yeni yÃ¶neticilere Ã§aÄŸrÄ± yapan Durul, "Ali KoÃ§, Hakan Safi ve tÃ¼m FenerbahÃ§e yÃ¶netimindekiler ile federasyona bir kez daha seslenmek istiyorum. Talebimiz net; Skriniarâ€™Ä±n lisansÄ±nÄ± iptal edin ve Ã¼lkeden deport edin. Yoksa bu iÅŸ Ã§ok daha farklÄ± yerlere gider. Bunu sindiremiyoruz. Bunun altÄ±ndan kalkÄ±lmasÄ± zor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.