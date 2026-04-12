Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Galatasaray maçı öncesi sert açıklama: 'Yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahalarında ödeteceğiz!'

Kocaelispor, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Galatasaray'ın konuğu olacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Zorlu mücadele öncesinde iki takımdan yapılan karşılıklı açıklamalarla müsabaka öncesi ortam gerilirken, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan çok sert ve iddialı sözler geldi.

"KOCAELİSPOR CAMİASININ ONURUNA DİL UZATTILAR"

Karşılaşma öncesi yaşanan gerilimle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Bugün şehrimiz, camiamız için önemli bir gün. Aslında baktığımızda lig maçlarından bir tanesi fakat son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze, yönetimimize, hocamıza ve camiamıza ummadığımız, beklemediğimiz birtakım cümleler sarf edildi ve Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Biz onları kendi sahamızda yenmiştik, öyle zannediyorum ki bunu hazmedemediler. Daha önce gerekçeleri bize bir müzikten dolayı küfür ettiler... Oysa kendi statlarında her maçta bunlar olabiliyor. Bunları görmezden gelerek bizi hedef tahtasına koymaları hem camiamızın, hem şehrimizin hem de taraftarlarımızın sabrını taşırmıştır. Dolayısıyla biz her kulübe saygı gösteriyoruz. Tribünde bir şey olmuştur ama sadece bizim tribünde olmadı bu." ifadelerini kullandı.

"YAPILAN SAYGISIZLIĞIN BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ!"

Galatasaray'ı mağlup edeceklerine yürekten inandığını söyleyen Durul, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz. Taraftarlarımızla birlikte hazırız. Sadece skor önemli değil; onurumuz ve duruşumuz için çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Hocalarımızla da gereken konuşmaları yaptık. En iyi cevabı orada kendilerine vermiş olacağız. İnşallah bundan sonra onlara ders olacaktır, böyle konuşmalar yapmazlar. Sözlerinin hepsini onlara iade ediyorum. Futbolcular da en iyi cevabı onlara sahada verecektir."