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Kocaelispor, Amed Sportif engelini tek golle aştı!

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#Kocaelispor#Amed Sportif#1. Lig
Kocaelispor, Amed Sportif engelini tek golle aştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 22:49

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.

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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada uzun kullanılan taç açışında ön direkte Markao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

49. dakikada Markao'nun defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Mendes, kaleciyi geçip topu boş kaleyi gönderdi ancak defans oyuncusu Murat Uçar meşin yuvarlağın fileleri gitmesini engelledi.

90. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içinde Vukovic'in vuruşunda top savunmadan sekti. Topu yeniden önünde bulan Vukovic'in şutu ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçersiz sayıldı.

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#Kocaelispor#Amed Sportif#1. Lig

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