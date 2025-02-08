Kocaelispor, Amed Sportif engelini tek golle aştı!

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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada uzun kullanılan taç açışında ön direkte Markao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
49. dakikada Markao'nun defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Mendes, kaleciyi geçip topu boş kaleyi gönderdi ancak defans oyuncusu Murat Uçar meşin yuvarlağın fileleri gitmesini engelledi.
90. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içinde Vukovic'in vuruşunda top savunmadan sekti. Topu yeniden önünde bulan Vukovic'in şutu ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçersiz sayıldı.