Kocaelispor - Altınordu maçında ilginç gol! Kaleci ofsayt sanınca olanlar oldu

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Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Kocaelispor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede Kocaelispor, 45+4. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Taş'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Ahmet İlhan Özek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.

Müsabakanın 65. dakikasında ceza sahasına yerden çevrilen topa gelişine vuran Recep Aydın fileleri havalandırdı ve Altınordu 2-1 öne geçti.

KALECİ OFSAYT SANDI, KOLOVOS CEZAYI KESTİ

Karşılaşmada son anlara girilirken Altınordu kalecisinin büyük hatası sonrası Kocaelispor golü bularak skoru 2-2 yaptı.

Maçın 86. dakikasında Altınordu kalecisi ofsayt kullanacağını zannederek topu yere bıraktı, o sırada ofsayttan doğan bir serbest vuruş söz konusu olmadığı için Kolovos gelip topu ağlara gönderdi.

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HAKEMDEN GOL NİZAMİ KARARI

Gol sonrası Kocaelisporlu oyuncular büyük sevinç yaşarken Altınordu cephesi ise hakem Ali Palabıyık'a itiraz etti.

Hakem Ali Palabıyık ise golün nizami olduğunu belirtip orta noktayı gösterdi.

FIRAT GÜL: "BENDE ANLAMADIM NASIL OLDUĞUNU"

Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuşurken hatalı gol hakkında da değerlendirmede bulundular.

Futbolcularının ilk yarı çok gayretli olduğunu belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Çok mücadele ettiler. Kaçak güreşen futbolcu yoktu. Yüzde yüzle oynadılar. İkinci yarının başında ansızın bir penaltı ve ardından yediğimiz gol bizi demoralize etti. Attığımız gol de normaldi. Oyunu yavaşlatmaya çalışıp süreden kazanmaya çalışırsanız biri de gelir böyle cezayı keser. Golü yersin. Bu gayet normal. Demek ki neymiş! Oyunu oynamak lazımmış. Rakip takım teknik ekibiyle tanışıyorum. Dostluğumuz da var. Kulübeyle problem yaşamadım. Maç içinde oyuna konsantre olduğum için orada ne olduğunu görmedim. O gol olurken, değişikliğiyle ilgili yardımcı antrenörle görüşüyordum. Ben de anlamadım nasıl olduğunu. Olayı anlamaya çalışırken 'Ayıp ediyorsunuz' dediler. Olayı çözmeye çalışıyordum. İnsanların canları yanınca böyle tepki göstermesi normal. Yumuşak yumuşak anlatmaya çalıştım. Belli yerden sonra sessiz kalamayız. Gereken cevabı vereceğiz. İşin en güzel yanı bugün aldığımız 1 puan bizi sezon sonuna ulaştırabilir. 2 maçta 6 puan aldığımızda yüzde 99 sezon sonu hedefine ulaşacağız. Pes edecek, teslim olacak halimiz yok. Kimsenin kırılgan olma lüksü yok. Herkes kaldığımız yerden devam edecek. Sadece galip gelemediğimiz için üzgünüz. Hafta içi çok ciddi bir şekilde hazırlandık. Bütün planlarımız galip gelmek üzerineydi. Sezon sonu hedefine ulaşmak için beraber yürümemiz gereken bir yok var ve hep birlikte yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

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HÜSEYİN EROĞLU: "LİGDE KALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, "Öncelikle alt tarafta birçok takımı ilgilendiren maçtı. Son haftalarda kimin ihtiyacı varsa o kazanıyor. Keşke şampiyonlar belli olmasaydı, play-off’ta da birçok takım garantilemeseydi. Bu ister istemez takımı olumsuz etkiliyor. Buraya gelirken yoğun atmosfer olacağını biliyorduk. Emniyete teşekkür ediyorum. Bizi taraftarla birlikte getirdiler. Bize su attılar öyle geldik. Emniyet daha farklı ve hızlı getirebilirdi. Bunun dışında stat muhteşem, seyirci evet takımı destekliyor. Zor şartlar olacağını biliyorduk ama takımıma güveniyordum. Belli bir noktadan sonra o seyirci baskısını kendi lehimize çevirip maça ortak olmamız gerekiyordu. Maça iyi başlayamadık. Coşkulu ve baskılı başlayan Kocaeli takımı vardı. Diğer maçlarda bu baskıyı yapmamışlardı. Seyirciden aldığı coşkuyla bunu gerçekleştirdiler. Biz doğru pozisyon alamadığımız ve dönen topları alamadığımız için rakip 15-20 dakika etkili göründü. Ondan sonraki bölümde topa sahip olduğumuz, hücum girişimlerimizde net birkaç pozisyonumuz vardı. Bir gol attık. Bir ele çarpan pozisyonumuz vardı. İlk yarı biterken kendi hatamızdan, uzaklaştıracağımız toptan kalemizde golü gördük" ifadelerini kullandı.

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"HAKEMİN EL HAREKETİNDEN DOLAYI YANILMIŞKEN GOLÜ YEDİK"

'Pes etmeyen Altınordu vardı' diyen Eroğlu, "Bu seyirci önünde ne olursa olsun oynamamız gerektiğini oyuncularımla paylaşıyordum. Son haftalarda yükselen saha içi performansımız fiziksel ve taktiksel devam ediyor. İkinci yarı öne geçtik. Rakibin uzun toplarla geleceğini biliyorduk. 2-1 korumaya devam ederken kalecimiz hakemin el hareketinden dolayı yanılmışken golü yedik. Bu üzücü. Böyle bir golle berabere bitmesi bizi üzüyor. Bu atmosferde, yoğun seyirci baskısında gerçekten çok fazla hissettiriyorlar kendilerini. Kocaeli bu durumda olmasaydı seyirci daha pozitif destek verebilirlerdi. Bugün ölüm kalım maçı olarak baktıkları için biraz da sinirliydiler. Sahaya her şey yağdı. Bize gelmedi ama herkese gelebilirdi. Berabere bitti. Diğer takımlardan ihtiyacı olanlar kazanmış. Ülkemizde son haftalarda maalesef böyle oluyor. Bizde kendi işimiz kendimiz bitirmek zorundayız. Balıkesir ve Bolu maçlarıyla bitireceğiz. Ligde kalacağımızı düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Kocaelispor’a da başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.