Kocaelispor - Altay maçında garip olay! Rakibini ısırdı, oyundan atıldı

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Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Kocaelispor ile Altay karşı karşıya geldi.
Kocaelispor, İzmir temsilci Altay'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Kocaelispor'un galibiyet golleri 33'te Douglas Tanque, 38'de Cem Ekinci ve 83'te Emir Ortakaya'dan geldi.
Altay'ın gollerini ise 85'te Zeki Yıldırım ve 90+9'da penaltıdan Marco Paixao kaydetti.
BİR GARİP OLAY
Kocaelisporlu Ibrahima Fofana mücadelenin 74. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Kocaelispor'da Fofana, Altaylı oyuncu Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdığı için kırmızı kartla oyundan atıldı.