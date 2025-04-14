Kocaelispor 7 golle kazandı, Süper Lig'e 1 adım kaldı!

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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında taraftarının önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, rakibi karşısında adeta gol oldu yağdı.

Müsabakayı 7-1 kazanan İsmet Taşdemir'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 7. ve 20. dakikada Samet Yalçın, 41. ve 76. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45. dakikada Mendes, 57. dakikada Yusuf Cihat Çelik ve 88. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.

Konuk ekibin ise tek golünü 90+2. dakikada Osman Katipoğlu attı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 69'a yükselten lider Kocaelispor, gelecek hafta kazanması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ile son sırada yer alıyor.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Esenler Erokspor'un konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.