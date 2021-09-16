Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Musa Orhan davası... Tutuklama talebine ret kararı verildiMusa Orhan davası... Tutuklama talebine ret kararı verildi#Musa Orhan
Tüfekle ateş açtı, Silahı nereden buldun sorusuna verdiği cevap şaşırttıTüfekle ateş açtı, 'Silahı nereden buldun' sorusuna verdiği cevap şaşırttı#Av Tüfeği
ABDde Cumhuriyetçiler Talibanın terör örgütü listesine alınmasını talep ettiABD'de Cumhuriyetçiler Taliban'ın "terör örgütü listesine" alınmasını talep etti#ABD
Kocaelispor 3-1 BalıkesirsporKocaelispor 3-1 Balıkesirspor#Kocaelispor
Vodafone Freezone ödüllü turnuva sistemi başladıVodafone Freezone ödüllü turnuva sistemi başladı#Vodafone Freezone
Son dakika haberi: Fitch, Türkiyenin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2ye yükselttiSon dakika haberi: Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti#Fitch
İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi#İran
Selçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaretSelçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımıDerya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı#Ferhan Şensoy
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kocaelispor 3-1 Balıkesirspor

#Kocaelispor#Balıkesirspor#TFF
Kocaelispor 3-1 Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın 55. dakikasında Balıkesirspor'dan Abdulkadir Özgen'in kullandığı penaltıyı, yeşil-siyahlı kaleci İsmet Yumakoğulları kurtardı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş (Dk. 64 Omolo), Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu (Dk. 64 Benhur Keser), Cabezas (Dk. 46 Tisdell), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 77 Dilaver Güçlü), Pereira (Dk. 82 İsa Nalbant)

Balıkesirspor: Vukovic, Erdem Gökçe (Dk. 76 Bilalli), Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Kethevoama), Bezjak (Dk. 46 Abdulkadir Özgen), Muhammed Ali Doğan (Dk. 67 Cemal Kızılateş), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey, İbrahim Halil Çolak (Dk. 76 Kore), Cumali Bişi

Goller: Dk. 2, 17 ve 40 Dino Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 90 1 Cumali Bişi (Penaltıdan) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Yılmaz Özeren, Dk. 54 Pereira (Kocaelispor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaelispor#Balıkesirspor#TFF