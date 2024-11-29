×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kocaelispor 2 golle kazandı, liderliğini sürdürdü

Güncelleme Tarihi:

#1. Lig#Kocaelispor#Adanaspor
Kocaelispor 2 golle kazandı, liderliğini sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 22:55

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig 14. hafta açılış maçında Kocaelispor, evinde Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Kocaelispor puanını 29'a yükseltip liderliğini sürdürdü, Adanaspor ise 8 puanda kaldı.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 88 Caktas), Marcao (Dk. 58 Beridze), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes, Mehmet Yılmaz (Dk. 75 Mesut Can Tunalı), Barış Alıcı (Dk. 58 Yusuf Cihat Çelik), Caner Osmanpaşa

Adanaspor: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 58 Dabo), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite (Dk. 88 Burhan Tuzun), Yepie (Dk. 79 Tapsoba), Turgay Philipp Gemicibaşı

Goller: Dk. 46+6 Vukovic, Dk. 61 Pedrinho (Kocaelispor)

Haberin Devamı

Sarı kartlar: Dk. 31 Innocent, Dk. 37 Devran Şenyurt, Dk. 50 Yepie, Dk. 57 Ciss (Adanaspor), Dk. 44 Mehmet Yılmaz, Dk. 51 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#1. Lig#Kocaelispor#Adanaspor

BAKMADAN GEÇME!