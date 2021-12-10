Kocaelispor, BB Erzurumspor engelini 2 golle geçti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Merkez Bankasından dolara yeni müdahaleMerkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale#Merkez Bankası
G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık Bonus puan işleri değiştirdi...G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık! Bonus puan işleri değiştirdi...#UEFA Ülke Puanı
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Kovid-19da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilkKovid-19'da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilk!#Koronavirüs
Bahçeliden HDP, CHP ve Kılıçdaroğluna çok sert sözler Bahçeli'den HDP, CHP ve Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler!#MHP
Neye uğradığımızı şaşırdık İstanbulda fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi'Neye uğradığımızı şaşırdık!' İstanbul'da fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi#Fırtına
Acil serviste dehşet Korku dolu anlar böyle görüntülendiAcil serviste dehşet! Korku dolu anlar böyle görüntülendi#Patlama
Nobel Barış Ödülü sahiplerini bulduNobel Barış Ödülü sahiplerini buldu#Nobel Barış Ödülü
TBMMde tansiyon yükseldi... CHP ve MHP arasında HDP tartışmasıTBMM'de tansiyon yükseldi... CHP ve MHP arasında HDP tartışması#TBMM Genel Kurulu
Erdoğan, Bedelini ağır ödeyecekler demişti... Stokçu bayiye şok Rekor cezaErdoğan, 'Bedelini ağır ödeyecekler' demişti... Stokçu bayiye şok! Rekor ceza#Stokçuluk
Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi İstifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi! İstifaya zorlayan olaylar zinciri...#Beşiktaş
Mitinge bombalı saldırı girişiminde yeni gelişme 4 şüpheli yakalandı, itiraf ettilerMitinge bombalı saldırı girişiminde yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı, itiraf ettiler#Mardin
Kabus yeniden başlıyor... Dev şirketler arka arkaya duyurduKabus yeniden başlıyor... Dev şirketler arka arkaya duyurdu#JP Morgan
Ünlü oyuncu anlattı: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev değiştirdim...Ünlü oyuncu anlattı: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev değiştirdim...#YOUTUBE
Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılarBedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar#Sienna Miller
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kocaelispor, BB Erzurumspor engelini 2 golle geçti

#Kocaelispor#Erzurumspor#TFF
Kocaelispor, BB Erzurumspor engelini 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 23'e çıkardı.

Haberin Devamı

Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Deniz Turgut

Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Semih Karadeniz xx, Diogo Coelho xx, Mehmet Taş xx, Atila Turan xx, G. Mandjeck xx, A. Cisse xxx, M. Pereira xx, M. Diop xxx (Yılmaz Özeren dk. 90 ?), Benhur Keser xxx, T. Tisdell xx (İsa Nalbant dk. 83 ?)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

BB Erzurumspor: J. Szumski xx, Orhan Ovacıklı xx (Shala dk. 88 ?), Mustafa Yumlu xx, Aykut Demir xx, Mücahit Albayrak xx, M. Hasek xx, Gökhan Alsan xx (Tualongo Lameira dk. 88 ?), A. Novikovas xx, Süleyman Koç xx (Emircan Altıntaş dk. 63 xx), A. Malle xx (Oltan Karakullukçu dk. 71 xx), A. Olanare xx (Mustafa Akbaş dk. 88 ?)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Erkan Anapa, Eyüp Oskan, Fırat Şaşi

Haberin Devamı

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Abdoulaye Cisse (dk. 39), M. Diop (dk. 86) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: A. Cisse, Diogo Coelho (Kocaelispor), Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan, Mustafa Yumlu, Oltan Karakullukçu (BB Erzurumspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sağ kanattan hücuma çıkan Kocaelispor’da sağ çaprazdan Semih Karadeniz’in şutu kalenin üstünden auta çıktı.

39. dakikada orta sahada top çeviren Kocaelispor, soldan hızla bindiren Atila Turan’ı gördü. Çizgiye kadar inen Turan’ın ortasında topu Erzurum savunması ceza yayına uzaklaştırdı. Ceza yayında topu kontrol eden Cisse, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

50. dakikada sol kanattan hücum yapan Erzurum ekibinde ceza sahasına ortalanan topla buluşan Olanare müsait bir pozisyonda topu dışarıya yolladı.

66. dakikada Erzurum’da Novikovas’ın kullandığı serbest vuruşa Atila Turan’ın ters kafa vuruşu yapması sonucu top Kaleci Korcan’da kaldı.

76. dakikada Mehmet Taş’ın geri pasında top kısa kaldı. İki Erzurumlu topa hareketlendi ancak Korcan son anda topa dokundu ve mutlak golü önledi.

86. dakikada hızla rakip yarı alana çıkan Kocaelispor, Erzurum savunmasını eksik yakaladı. Benhur Keser'in sürükleyip altı pasın içine çevirdiği topu Diop şık bir dokunuşla ağlara gönderdi. 2-0

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaelispor#Erzurumspor#TFF

BAKMADAN GEÇME!

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'

#Sağlık
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadı

İşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!

#Sektör
İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri