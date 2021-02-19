Kocaeli'de at yarışIarı saatinde değişiklik! Yarışlar neden ertelendi, ne zaman koşulacak?
Türkiye Jokey Kulübü, bugün Kocaeli Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarışları pistin hazır hale getirilmesi için 30 dakika ileri aldı.
Kocaeli Hipodromu'nda bugün düzenlenecek koşular öncesi saat değişikliği yaşandı.
Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Komiserler Kurulu Kararı ile bugün düzenlenecek olan Kocaeli yarışları, 30’ar dakika ileri alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
Pistin hazır hale getirilmesi için 30 dakika uzatılan Kocaeli yarışları saat 15.30'dan itibaren koşulacak.
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