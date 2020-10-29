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GeriBasketbol Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i basketbolcu 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 23:31 | Son Güncelleme:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i basketbolcu 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i basketbolcu 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i oyuncu, 4'ü teknik ekipten toplam 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Final Spor maçı öncesi basketbol A takımımız ve teknik personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde 4'ü teknik ekibimizden, 8'i sporcularımızdan olmak üzere 12 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir semptom görülmemiş olup tedbir
amaçlı izolasyona alınmışlardır. Sporcularımızın en kısa sağlıklarına
kavuşabilmeleri için gerekli olan tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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