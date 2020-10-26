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GeriFutbol Koca Yusuf'un mezarını araştırma komisyonunun ilk toplantısının kararları açıklandı
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Haber Giriş: 26.10.2020 - 22:54 | Son Güncelleme:

Koca Yusuf'un mezarını araştırma komisyonunun ilk toplantısının kararları açıklandı

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Koca Yusuf'un mezarını araştırma komisyonunun ilk toplantısının kararları açıklandı
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Efsane Türk güreşçi Koca Yusuf'un mezarını araştırmak üzere kurulan komisyonun ilk toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, komisyonda Federasyon Başkanı Musa Aydın'ın yanı sıra Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Prof. Dr. İbrahim İkizceli, gazeteci Erdal Güven, tarihçi Mecit Sağır ve spor bilimcisi Gökhan Günaydın yer alıyor.

Toplantıda şu kararlar alındı:

"İlk olarak ABD'li makamlarla görüşüp, Koca Yusuf'un içinde olduğu iddia edilen geminin nerede battığı ve Koca Yusuf'un gemide olup olmadığının bilgisi istenecek. Koca Yusuf'un Avrupa ve Amerika'da yaptığı tüm maçların sonuçlarına ulaşılacak. Koca Yusuf'un soy ağacının tespiti ve genetik yapısının çıkartılması sağlanacak. Alınan bu kararlar Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sunulacak ve onun talimatlarıyla bundan sonraki yol haritası belirlenecek."

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