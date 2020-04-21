Kobe Bryant'ın ölümü sonrası yasal işlemler başladı

NBA eski yıldızlarından Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra 4 yolcunun daha bulunduğu helikopter, ocak ayında düşmüş ve mürettebat ile yolcular hayatını kaybetmişti.

Elim bir kaza sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları, helikopter şirketine davalarını açtı.

Aileler ayrı arı Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne şikayetlerini yaptıkları öğrenildi.