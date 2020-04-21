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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası yasal işlemler başladı

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Kobe Bryant'ın ölümü sonrası yasal işlemler başladı
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ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası, aileler hava yolu şirketine davalarını açtı.

NBA eski yıldızlarından Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra 4 yolcunun daha bulunduğu helikopter, ocak ayında düşmüş ve mürettebat ile yolcular hayatını kaybetmişti.

Elim bir kaza sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları, helikopter şirketine davalarını açtı.

Aileler ayrı arı Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne şikayetlerini yaptıkları öğrenildi.

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