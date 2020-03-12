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Basketbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:04,Son Güncelleme:/

Kobe Bryant'ın kızından tepki çeken fotoğraf!

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Kobe Bryant'ın kızından tepki çeken fotoğraf!
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Bu sene başı hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant’ın en büyük kızı Natalia (17), babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde poz verip sosyal medyada yayınladı.

ABD’li efsane basketçi Kobe Bryant (41), kızı Gianna (13) ile birlikte 26 Ocak’ta helikopter kazasında ölmüştü... Kobe Bryant’ın en büyük kızı Natalia (17), babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde poz verip sosyal medyada yayınladı.

Fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, fotoğrafta gülümseyen Natalia’nın ne kadar güçlü durduğu hakkında yorum yaptı. Kimileri de Natalia’nın geniş gülümsemesinin uygunsuz olduğunu öne sürerek fotoğrafı rahatsız edici buldu. Fotoğraf için “İğrenç” yorumu yapanlar bile oldu.



Kobe Bryantın kızından tepki çeken fotoğraf


Kobe Bryantın kızından tepki çeken fotoğraf

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