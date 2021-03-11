MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada fotoğraflarının sızdırılması için mahkemeden karar çıktı!
GeriBasketbol Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada fotoğraflarının sızdırılması için mahkemeden karar çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 11.03.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada fotoğraflarının sızdırılması için mahkemeden karar çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada fotoğraflarının sızdırılması için mahkemeden karar çıktı!

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybettiği kazanın hukuki sürecinde flaş bir gelişme yaşandı.

Spor Arena Dış Haber- Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde yaşanan helikopter kazasından fotoğrafları sızdıran polis memurları ile ilgili dava açmıştı. Mahkeme, Vanessa Bryant'ın fotoğrafları sızdıran 4 polis memurunun isimlerini alabileceğine karar verdi.

ABD Bölge Hakimi John F. Walter imzalı kararda; "Mahkeme bu davanın kamuoyu incelemesine ve medyanın ilgisine konu olduğunu kabul etse de davalıların kendi başlarına halkın gizlilik karinesini aşmada yetkin olmadıklarına karar vermiştir" denildi.

Kobe Bryantın hayatını kaybettiği kazada fotoğraflarının sızdırılması için mahkemeden karar çıktı

NE OLMUŞTU?

Kobe Bryant, kızı Gianne ve beraberlerindeki diğer 7 kişi ile birlikte basketbol antrenmanına giderken pilot Ara Zobayan'ın kullandığı helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Olay yerine giden polis görevlilerl, enkazdan çektikleri fotoğrafları basına ve sosyal medyaya servis etmişti. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, özel hayatın ihlaline giren bu konuda fotoğrafların sızdırılmasıyla ilgili dava açmıştı.

Kobe Bryantın hayatını kaybettiği kazada fotoğraflarının sızdırılması için mahkemeden karar çıktı

Kobe Bryantın hayatını kaybettiği kazada fotoğraflarının sızdırılması için mahkemeden karar çıktı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi