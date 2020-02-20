Kobe Bryant anısına 170 bin dolarlık otomobil tasarlandı

NBA'in efsane ismi, uzun yıllar Los Angeles Lakers formasını terleten; kimilerine göre Michael Jordan'la birlikte tarihin en iyi oyuncusu olan Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

Kobe Bryant’ın hayranı Joe Carbonara, Lamborghini marka otomobilini NBA yıldızının anısına yenileyip 170 bin dolara satışa çıkardı.



Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant’ın büyük bir hayranı olan Joe Carbonara, 2015 model Lamborghini marka otomobilini basketbolcu ve kazada onunla birlikte hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızı Gianna anısına yeniden tasarladı.

Otomobil, Kobe Bryant’ın efsaneleştiği Lakers’ın renklerine boyatılıp, üzerine de forma numarası 24 yazdırıldı.









