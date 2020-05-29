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GeriFutbol Klopp'a Çağlar Söyüncü için transfer çağrısı!
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Klopp'a Çağlar Söyüncü için transfer çağrısı!

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Klopp'a Çağlar Söyüncü için transfer çağrısı!
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İngiliz futbolunun yıldız golcülerinden, Liverpool’un eski futbolcusu Emile Heskey, Jürgen Klopp’un Çağlar Söyüncü’yü mutlaka transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce 5 yıl Leicester forması giydikten sonra Liverpool’a transfer olan Heskey, milli yıldız ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Liverpool, transfer döneminde Çağlar Söyüncü ve Diego Llorente’yi alarak kadrosunu kusursuz bir hâle getirebilir. Özellikle Çağlar! Çünkü o, dünyanın her kulübünde rahatlıkla oynayabilir. Leicester savunmasında en önemli görevi başarıyla yerine getirdi. Wes Morgan ve Jonny Evans’ın ayak izlerini takip etmesi beklenirken, hepsini geride bıraktı. Liverpool, Çağlar’ı alırsa büyük bir iş başarır.”

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