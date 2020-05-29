Klopp'a Çağlar Söyüncü için transfer çağrısı!

Daha önce 5 yıl Leicester forması giydikten sonra Liverpool’a transfer olan Heskey, milli yıldız ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Liverpool, transfer döneminde Çağlar Söyüncü ve Diego Llorente’yi alarak kadrosunu kusursuz bir hâle getirebilir. Özellikle Çağlar! Çünkü o, dünyanın her kulübünde rahatlıkla oynayabilir. Leicester savunmasında en önemli görevi başarıyla yerine getirdi. Wes Morgan ve Jonny Evans’ın ayak izlerini takip etmesi beklenirken, hepsini geride bıraktı. Liverpool, Çağlar’ı alırsa büyük bir iş başarır.”