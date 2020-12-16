Klopp mu, Mourinho mu? Premier Lig'de iddaa keyfi TEK MAÇ'la Misli.com'da...

Bu bir ilandır

LIVERPOOL

- Sezona iyi başlayan ama sonra bir ara bocalayan Liverpool'da en ciddi sorun, savunma kurgusunda yaşanan sakatlıklar oldu!

- Joe Gomez ve Virgil van Dijk hala iyileşmiş değil. Bir ara Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson da sakatlanmıştı. Hatta şu an Joel Matip'in de maç saati netleşeceğini söyleyebiliriz.

- James Milner, Thiago Alcantara, Xherdan Shaqiri ve Diogo Jota bakkal defteri gibi uzayan sakatlar listesinde...

- Ligde oynadıkları son 5 maçın sadece 2'sini kazanabildiler. TD Jürgen Klopp, Jose Mourinho ve Tottenham'a övgüler yağdırdı. Bulundukları konumu hak ettiklerini belirtti.

TOTTENHAM

- 12 maç sonunda topladığı 25 puanla Premier Lig'in zirvesinde yer alan Tottenham'da ise, TD Jose Mourniho rakibin sakat oyuncularından bahsedilmesinden pek memnun değil...

- "Ben de size bizim takımdan 10 tane sakat oyuncu sayarım ama sahaya çıkartacakları kadroda Salah, Firmino, Mane, Robertson gibi üst düzey oyuncular olacak. Bu bahaneye sığınacaklarını düşünmüyorum..." dedi.

- Portekizli teknik adamın abarttığı kadar eksik yok ancak Gareth Bale konusunda şüpheler var ve Erik Lamela ile Japhet Tanganga'nın kesin olarak oynamayacakları açıklandı.

- 12 lig maçına 9 gol 10 asist sığdıran Harry Kane ve 10 gol atıp 4 asist yapan Heung-min Son bu sezon bambaşka bir oyun ortaya koyuyor. Hugo Lloris'in de son 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattığını hatırlatalım.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın tamamı "2.5 ÜST" biterken, 4'ü aynı zamanda "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- Tottenham'ın ligdeki son 5 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti. Deplasmandaki son 4 lig maçında sadece 4 gol izledik.

- Liverpool, ligde Tottenham'la karşılaştığı son 15 maçın sadece 1'ini kaybetti. (10 galibiyet - 4 beraberlik)

- Jose Mourinho, resmi maçlarda Jürgen Klopp takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 5 maçta hiç galibiyet elde edemedi. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

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