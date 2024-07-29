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Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek finalde

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#Paris 2024#Okçuluk#Mete Gazoz
Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek finalde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 12:33

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

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Les Invalides'te gerçekleştirilen okçuluk müsabakalarında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.

İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.

Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.

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#Paris 2024#Okçuluk#Mete Gazoz

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