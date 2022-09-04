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KKTC’nin artık kendine ait bir milli forması var

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#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#KKTC#Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
KKTC’nin artık kendine ait bir milli forması var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Dünyaca ünlü spor markası Puma’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı’na büyük destek. Puma, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve Kemaler Group arasında gerçekleşen iş birliği kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı, 3 yıl boyunca özel olarak tasarlanan formalarla sahada olacak.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı, 3 yıl boyunca PUMA tasarımı formalarıyla sahada olacak. PUMA, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve Kemaler Group arasındaki anlaşma kapsamında KTFF Süper Lig ve 1. Lig’de tüm maçlarda Alman firmasının topu kullanılacak. Marka ayrıca KKTC Kadın Futbol Ligi’ne de ismini vererek desteğini sürdürdü.

SiYAH ŞERiT ŞEHiTLERE SAYGI

F.Bahçe’nin yanı sıra M.City, Milan gibi Avrupa’nın devleri ile birçok ülke milli takımının formalarını yapan PUMA’nın KKTC için özel olarak hazırladığı formalar, kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelden oluşuyor. Türkiye’de üretilen formaların ön tarafında yer alan siyah şerit ise Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor. Formanın sırtında yer alan ve KKTC’nin resmi armasında yer alan barış güvercini ve ağzındaki zeytin dalı ise “Kıbrıs Türk tarafının duruşunun göstergesi” olarak niteleniyor.

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KTFF BAŞKANI HASAN SERTOĞLU: 1955’TEN BU YANA iLK KEZ BiZE ÖZEL

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu daha önce başka takımların kırmızı beyaz renklerinin üzerine KKTC bayrağı dikilen formalarla sahaya çıktıklarını hatırlatırken “KTFF, 1955’te kurulduğundan bugüne ilk defa bize özel formamız olduğu için gururluyuz. İngiltere’de ve Avustralya’da yaşayan 600 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün bu formaya sahip çıkacağını, formanın ülke özlemini pekiştireceğini düşünüyorum” dedi.

KIBRISLI BiR TÜRK OLARAK GURURLUYUM

Kendisi de bir Kıbrıs Türk’ü olan PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise çok uykusuz geceler geçirdiğini, çok heyecanlandığını ve duygusal anlar yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Bir Kıbrıslı olarak ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. PUMA olarak Türk sporuna karşı olan sorumluluğumuzun güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. KKTC Milli Futbol Takımı’nın sponsoru olarak yenilikçi ürünlerimiz ile KTFF’yi desteklediğimiz ve KKTC futboluna katkı sağladığımız için gurur duymaktayız.”

FENERiUM’DA DA SATIŞA SUNULUYOR

PUMA’nın tasarladığı yeni KKTC formalarına ilk destek Fenerbahçe’den geldi. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu sarı lacivertlilerin sipariş verdiği 2 bin adet KKTC Milli Takım formasının Ülker Stadı’nın altında yer alan Fenerium mağazasında satılacağını ifade etti.

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#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#KKTC#Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

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