KKTC’de futbolcu, hakemi darp etti

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. haftasında yaşanan hakem Mustafa Torun’a yönelik şiddeti kınayarak, darp girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

“KTFF tarafından organize edilen AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. haftasında Çanakkale TSK - Vadili TÇBSK müsabakasında karşılaşmanın hakemi Mustafa Torun’a yönelik gerçekleştirilen darp eylemini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbol; dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunun bir arada yaşanması gereken bir spordur. Futbol için emek veren hakem ve/veya diğer paydaşlarımıza yönelik darp girişimlerine asla müsaade etmeyeceğimizi bildirir, ilgili şahsı bu eyleminden dolayı kınar, talihsiz olayı yaşayan hakem Mustafa Torun’a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”