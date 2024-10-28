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KKTC’de futbolcu, hakemi darp etti

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#Futbol#KKTC#Mustafa Torun
KKTC’de futbolcu, hakemi darp etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 07:00

KKTC 1. Futbol Ligi’nde önceki gün oynanan Çanakkale-Vadili maçında ev sahibi takımın oyuncusu Hasan Çağakan Çaka, hakem Mustafa Torun’u darp edip yaraladı. Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, saldırıyı protesto için dün tüm liglerdeki maçlara çıkmadı.

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. haftasında yaşanan hakem Mustafa Torun’a yönelik şiddeti kınayarak, darp girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

“KTFF tarafından organize edilen AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. haftasında Çanakkale TSK - Vadili TÇBSK müsabakasında karşılaşmanın hakemi Mustafa Torun’a yönelik gerçekleştirilen darp eylemini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbol; dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunun bir arada yaşanması gereken bir spordur. Futbol için emek veren hakem ve/veya diğer paydaşlarımıza yönelik darp girişimlerine asla müsaade etmeyeceğimizi bildirir, ilgili şahsı bu eyleminden dolayı kınar, talihsiz olayı yaşayan hakem Mustafa Torun’a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

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#Futbol#KKTC#Mustafa Torun

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