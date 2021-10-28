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KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası başladı

#WTF#GTF#Budo
KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 32’nci WTF Uluslararası Şampiyonası, 19’uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7’nci World Budo Martialarts Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

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Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan 32’nci WTF (Olimpik Sistem) Uluslararası Şampiyonası, 19’uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7’nci World Budo Martialarts Şampiyonası, Girne Avrasya Tekvando Merkezi’nde başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İran, Moldova, Azerbaycan, Bulgaristan ve Norveç’ten toplamda 194 sporcunun tatamiye çıkacağı müsabakalar, 30 Ekim Cumartesi günü yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek. Saat 10.00’da 32’nci WTF (Olimpik Sistem) Uluslararası Şampiyonası ile start alan organizasyonda 14.00’te Budo Karate mücadeleleri başlayacak.

EYÜP ZAFER GÖKBİLEN: ULUSLARARASI AMBARGOLARI SPORLA KIRDIK

Türkiye’nin ilk tekvandocularından Eyüp Zafer Gökbilen, 1975 senesinde geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tekvando, judo, karate federasyonunu kurduğunu ifade etti. KKTC Tekvando, Karate ve Judo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ta en uzun süre Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı yapan kişiyim. Uluslararası faaliyetlere susamış, ülkelerin bize ambargo uyguladığı bir ülkeyiz. Dedik ki biz bunu kıracağız. Uluslararası etkinliklere katılacağız dedik, mümkün değil dediler ama katıldı. Uluslararası müsabakaları ülkemizde yapacağız dedik yine mümkün değil dediler ama onu da yaptık. WTF sistemde en büyük ambargoyu bize World Tekvando Federasyonu (WTF) uyguladı. Onun üzerine biz de Global Tekvando Federasyonu (GTF) ve International Tekvando Federasyonu’na (ITF) yöneldik ve onlarda faaliyetler gösteriyoruz” dedi.

“10 ÜLKEDEN 194 SPORCU YARIŞACAK”

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KKTC’de 32 senedir uluslararası etkinlikler düzenlediklerini dile getiren başkan Eyüp Zafer Gökbilen, “Yaptığımız organizasyonlarda bayağı başarılıyız. Birkaç kez en iyi organizasyon ödülünü aldık. Bu sene yine bir uluslararası etkinlik yapıyoruz hem de pandemiye rağmen. 10 ülkeden 194 sporcu yarışacak. Takımımız uzun süredir bu müsabakalara hazırlanıyor. Hatta bu maçlardan önce Kırgızistan’da bir deneme maçlarına katıldık geçtiğimiz ay. Zorlu bir sınav verdi takımımız ama iyi neticeyle döndük. Burada da takım halinde şampiyon olabiliriz iddialıyız. Ben herkesi KKTC’ye karşı yapılan ambargo konusunda bize destek vermesini istiyorum. İnsanların inandığı zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz tekvando, judo, karate federasyonu olarak bunu yapıyoruz. Bizimle birlikte Kıbrıs’ta diğer spor branşları da başladı, onlar da uluslararası etkinliklere katılarak ambargoları kırıyorlar. Bir süre sonra umarım KKTC’ye spor alanında kesinlikle ambargo uygulanmaz" diye konuştu.

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#WTF#GTF#Budo

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