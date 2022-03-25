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KKTC Milli Futbol Takımı'na forma desteği

#Kktc#Forma Desteği#Kktc Forma Anlaşması
KKTC Milli Futbol Takımına forma desteği

KTFF ve Kemaler Group arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında KKTC Milli Futbol Takımı önümüzdeki sezon PUMA tasarımı formalarla sahaya çıkacak.

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PUMA, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kemaler Group arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında Kıbrıs futbolunun geleceği için yapılan önemli bir desteğin parçası oldu. Yeni anlaşma, 24 Mart 2022 Perşembe günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreniyle basına duyuruldu.

2022/23 futbol sezonuyla başlayacak yeni anlaşma ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı 3 yıl boyunca PUMA formalarıyla sahada olacak. Aynı zamanda, KTFF Süper Lig ve Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlarda PUMA Orbita futbol topu kullanılacak.

Gerçekleşen imza töreninde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu şu yorumlarda bulundu: “Bugünkü iş birliğinden dolayı çok mutluyum. Çok çok önemli ve değerli bir anlaşma ve iş birliğine imza koyuyoruz. Ben PUMA ailesine Kıbrıs Türk gençliğine gösterdiği değer ve ilgi için çok teşekkür ederim. Tarihte ilk kez KKTC’nin kendi forması dizayn edilecek ve satışa sunulacak. Bu ülkemizde büyük bir eksiklikti. Özellikle yabancılar ve turistler tarafından bize de sürekli olarak KKTC milli takımı forması talebi oluyordu. Bu anlamda da ülkemiz açısından güzel bir iş birliği oldu. Ben tekrardan Kıbrıs Türk gençliği adına bu anlaşmaya imza koyan taraflara teşekkürlerimi sunuyorum.”

 

 

 

 

 

 

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#Kktc#Forma Desteği#Kktc Forma Anlaşması

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