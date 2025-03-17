Kızlarımız tüm Türkiye'yi gurura boğdu: Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu!

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Finalde Özbek Navbakhor Khamidova ile karşılaşan Busenaz müsabakayı 5-0 kazanarak kariyerinde üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Kuze Korali Chol Mi’ye, 54 kiloda Hatice Akbaş Faslı Bertal’a, 81 kiloda Büşra Işıldar Rus Medenova’ya kaybederek ikincilikte kaldı.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, başarılarına bir yenisini ekledi... Sürmeneli, Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 66 kiloda altın madalya kazandı. Ev sahibi ülkeden Anastasija Lukajic’i 5-0 yenerek finale çıkan Busenaz altın madalya için Özbek Navbakhor Khamidova ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ilk raundu 3-2 alan sporcumuz, ikinci rauntta çok üstün dövüştü ve bu bölümü de 5-0 kazandı.

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ŞAMPİYONLUKLARA ABONE OLDU

Son rauntta da çok rahat bir dövüş sergileyen Busenaz hem bu raundu hem de karşılaşmayı 5-0 kazanarak kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğuna uzandı. Fenerbahçe Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan 26 yaşındaki Sürmeneli 2019 ve 2022’den sonra üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Başarılı sporcu müsabaka sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. 52 kiloda 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu ise dün Kuzey Koreli Pang Chol Mi ile karşı karşıya geldi.

HATİCE AKBAŞ SONUNU GETİREMEDİ

Dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan rakibi karşısında üç raundda daüstünlük sağlayamayan Buse Naz gümüş madalyada kaldı. 54 kilo sporcumuz Hatice Akbaş da finalde Faslı Widad Bertal ile karşılaştı. İlk raundu 5-0 alan Hatice, sonraki rauntları 4-1, maçı da 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu. 23 yaşındaki sporcumuz olimpiyattan sonra bir kez daha gümüşte kalmış oldu. 81 kiloda Büşra Işıldar da 81 kilo finalinde Rus Saltanat Medenova’ya 4-1 kaybederek dün ülkemize 3. gümüş madalyayı getirdi.