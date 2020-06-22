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GeriFutbol Kızılyıldız'da 5 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Kızılyıldız'da 5 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi!

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Kızılyıldız'da 5 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi!
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Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar ve Branko Jovicic'in test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Gobeljic, Jovancic, Petrovic ve Konatar'ın virüs belirtileri gösterdikleri için son lig maçında tedbir amacıyla stada gelmedikleri, Jovicic'in ise hiçbir belirti göstermemesine rağmen test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Takımdaki diğer futbolcu, teknik heyet, idareci ve çalışanların testlerinin ise negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Sırbistanda şampiyon Kızılyıldız oldu
Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız oldu

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan Sırbistan Süper Ligi, 30 Mayıs'ta yeniden başlamış, Kızılyıldız 2,5 aylık aradan sonraki ilk maçını kazanarak 31. şampiyonluğunu ilan etmişti.

 

Kızılyıldızda 5 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi

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