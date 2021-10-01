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Kızılyıldız'da 5 eksik! Fenerbahçe Beko CANLI YAYINLA Misli.com'da olacak...

#Misli.Com#İddaa#Euroleague
Kızılyıldızda 5 eksik Fenerbahçe Beko CANLI YAYINLA Misli.comda olacak...

Euroleague arenasındaki temsilcilerimizden olan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk Euroleague karşılaşmasında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelirken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

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İlandır

Yaz transfer döneminde baş antrenörlük görevine Aleksandar Djordjevic’i getiren Sarı-lacivertliler, kadrosunu da güçlendirmek adına birçok takviye yaptı. Achille Polonara ve Pierria Henry gibi geçtiğimiz sezon dikkat çeken isimleri kadrosuna katan temsilcimiz, Euroleague ilk hafta mücadelesinde Kızılyıldız karşısında galibiyet arayacak.

Yeni sezonun ilk resmi maçına Darüşşafaka karşısında çıkan ve maçtan net bir galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, bu sezon da Euroleague’de üst sıraları hedefleyecek.

Sırbistan ekibi Kızılyıldız ise yaz transfer döneminde kadrosuna tecrübeli isimler kattı. Kalinic, Zirbes ve Hollins takviyeleri Kızılyıldız adına en dikkat çekici transferler oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe Beko ve Kızılyıldız, geçtiğimiz sezon Euroleague normal sezonunda iki kez karşı karşıya geldi ve her iki mücadeleyi de temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazandı.

- Geçen sezon oynanan iki karşılaşmada da 150 sayı barajı aşılmadı.

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Kızılyıldızda 5 eksik Fenerbahçe Beko CANLI YAYINLA Misli.comda olacak...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız’ın karşı karşıya geleceği maçta 17% oranında Fenerbahçe Beko galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Fenerbahçe yeni bir coach ve 8 yeni transferle sezona başlıyor. Uyum sorunu yaşayacaklardır. Kızılyıldız yine mütevazı bir bütçe ve kadro ile yola çıkıyor. Fenerbahçe favori ama oran düşük. Uzun süredir sakat olan Guduriç takımla çalışmaya başladı ama oynasa bile çok süre alacağını sanmıyorum. Danilo Barthel'in de durumu maç saati belli olacak. Kızılyıldız'da Davdidovac, Dobriç ve Laziç'in yanı sıra Zirbes ve Aaron White de bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe ilk resmi maçında Darüşşafaka'yı yenerken çok iyi savunma yaptı ve rakibi 65 sayıda tutup kazandı. Fenerbahçe eksik Kızılyıldız'ı rahat yener diye düşünüyorum. 7.5 handikaptan 1 ve 156.5 barajından alt tercihini öneriyorum.  

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#Misli.Com#İddaa#Euroleague