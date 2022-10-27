Canlı anlatım: Kızılyıldız Trabzonspor maçı

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
KIZILYILDIZ 0-0 TRABZONSPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunkovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic.
KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi H Grubu mücadelesinde Kızılyıldız, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilir.