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Canlı anlatım: Kızılyıldız Trabzonspor maçı

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#Kızılyıldız - Trabzonspor#Crvena#Trabzon
Canlı anlatım: Kızılyıldız Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 21:50

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 5'inci mücadelesi yaşanıyor. Bu maçı, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

KIZILYILDIZ 0-0 TRABZONSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunkovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic.

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu mücadelesinde Kızılyıldız, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilir.

 

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#Kızılyıldız - Trabzonspor#Crvena#Trabzon

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