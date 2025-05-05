Kızılyıldız, Fenerbahçe Beko'nun yıldızını istiyor!

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THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da sportif direktör Milan Dozet, gelecek sezon planlamalarıyla ilgili bilgi verdi ve Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric'i istediklerini açıkladı.

'ELBETTE GUDURIC'I İSTERİZ'

Sırbistan'dan Meridian Sport'a konuşan Dozet, "Bazı önemli değişiklikler olacak. Sfairopoulos'un takımını kurduğu bu ikinci yıl ve isteklerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışacağız. Şu anda herkes hala oynuyor, bu yüzden isim veremeyiz. Önemli oyuncular almaya çalışacağımızı söyleyebilirim... Elbette Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz, ancak tüm Avrupa onu istiyor." ifadelerini kullandı.

BU SEZON

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30 yaşındaki Sırp yıldız, bu sezon Fenerbahçe Beko ile EuroLeague'de 10.9 sayı, 2.5 ribaunt ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.