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Kızılyıldız, Fenerbahçe Beko'nun yıldızını istiyor!

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#Fenerbahçe Beko#Kızılyıldız#Euroleague
Kızılyıldız, Fenerbahçe Bekonun yıldızını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 16:45

Kızılyıldız Kulübü Sportif Direktörü Milan Dozet, Fenerbahçe Beko'nun yıldızını istediklerini resmen açıkladı.

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THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da sportif direktör Milan Dozet, gelecek sezon planlamalarıyla ilgili bilgi verdi ve Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric'i istediklerini açıkladı.

Kızılyıldız, Fenerbahçe Bekonun yıldızını istiyor

'ELBETTE GUDURIC'I İSTERİZ'

Sırbistan'dan Meridian Sport'a konuşan Dozet, "Bazı önemli değişiklikler olacak. Sfairopoulos'un takımını kurduğu bu ikinci yıl ve isteklerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışacağız. Şu anda herkes hala oynuyor, bu yüzden isim veremeyiz. Önemli oyuncular almaya çalışacağımızı söyleyebilirim... Elbette Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz, ancak tüm Avrupa onu istiyor." ifadelerini kullandı.

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BU SEZON

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30 yaşındaki Sırp yıldız, bu sezon Fenerbahçe Beko ile EuroLeague'de 10.9 sayı, 2.5 ribaunt ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.

 

 

 

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#Fenerbahçe Beko#Kızılyıldız#Euroleague

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