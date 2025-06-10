Kızılyıldız, Fenerbahçe'den Mimovic'i geri istiyor!

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Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Ognjen Mimovic'e talip çıktı.

'DÖNMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Kızılyıldız'ın genel müdürü Zvezdan Terzic, Sırp basınına yaptığı açıklamada "Mimovic'in takıma geri dönüşü için uğraşıyoruz" dedi.

Terzic sözlerini "Mimovic, şampiyonluk için ihtiyacımız olan artı bir değer. Fenerbahçe'de ve Zenit'te şans bulamaması beni şaşırttı. O, gerçek ve modern bir hücumcu sağ bek. Mimovic ile konuştuk. Fenerbahçe'nin onun hakkındaki planlarını göreceğiz. Fenerbahçe'de bazı kadro değişiklikleri olacak. Onları kendi aralarında çözmesini bekliyoruz, sonra konuşabilir miyiz göreceğiz. Mimovic'e ihtiyacımız var ve bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Fenerbahçe ile anlaşamazsak sağ bek için başka çözümlerimiz var. Kesinlikle bir sağ bek alacağız" ifadeleriyle tamamladı.

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Fenerbahçe, Mimovic'i Kızılyıldız'dan transfer etmesinin ardından Zenit'e kiralık olarak göndermişti. 20 yaşındaki sağ bek, Rusya'da 6 maçta forma giyebilmişti.