Kızılyıldız Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 30 Aralık Çarşamba günü Fransız temsilcisi ASVEL’i konuk etti. Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 81-59 kazanarak üst üste ikinci, toplamda ise 17 hafta sonunda 7. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric ve Jan Vesely 16’şar, Melih Mahmutoğlu ve Nando De Colo ise 12’şer sayı üretti.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 77-63'lük skorla kazanmıştı.

Kızılyıldız Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta maçında Kızılyıldız’a konuk oluyor. 7 Ocak Perşembe günü TSİ 21.00’da Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertliler, son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 2 Ocak Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 73-87 yenerek 15. maçında 12. galibiyetini aldı. Fenerbahçe'de Marko Guduric 18, Dyshawn Pierre ve Jan Vesely ise 15’er sayı buldu.

Fenerbahçe Beko'da gözler Kızılyıldız mts maçında

Başantrenör Igor Kokoskov, Kızılyıldız mts ile yapacakları maça ilişkin, "Belgrad her zaman çok zorlu bir deplasman olmuştur. Bizim için önemli bir meydan okuma olacağını biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts ile yapacakları maçın kendileri için önemli bir meydan okuma olduğunu belirtti.

Sırp başantrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Rakibimiz yakın zamanda antrenör değişikliğine gitti ve bu sayede yeni bir enerji yakalamayı hedeflediler. Jordan Loyd ve Langston Hall'un muhtemel dönüşleriyle birlikte çok daha farklı bir takım olacaklar. Birçok yetenekli isimleri var. Çok iyi bir kadroya sahipler ve kadro değişikliğinden sonra daha istikrarlı bir görüntü çiziyorlar. Özellikle son birkaç maçtaki mücadeleleri, onların normale döndüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız mts deplasmanından galibiyetle dönebilmek için takım olarak en iyi oyunu sergilemeleri gerektiğini aktaran Kokoskov, şunları kaydetti:

"Belgrad'da kazanabilmek için elimizden gelen en iyi oyunu sergilememiz gerektiğini anlamalıyız. Taraftarlı ya da taraftarsız, Belgrad her zaman çok zorlu bir deplasman olmuştur. Bizim için önemli bir meydan okuma olacağını biliyoruz."

Sarı-lacivertli oyuncu Marko Guduric ise önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bence son dönemde iyi bir iş çıkarıyor, daha iyi idman yapıyor ve bu sayede takım olarak oynadığımız basketbolu geliştiriyoruz. Herkes sağlığına kavuştu. Kızılyıldız'a karşı en iyi oyunumuzu oynamalıyız. Bunu başarırsak galip gelip serimizi sürdürebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.