Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Kızılyıldız Fenerbahçe EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Kızılyıldız
Kızılyıldız Fenerbahçe EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 10:08

Kızılyıldız Fenerbahçe maçı ile EuroLeague'de bu akşam karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki son maçında 6 Nisan Perşembe günü konuk ettiği Anadolu Efes’i 103-86 yenerek 33. maçında 19. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nigel-Hayes Davis 26, Dyshawn Pierre ve Tyler Dorsey 17’şer, Nick Calathes ise 14 sayı üretti. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Kızılyıldız Fenerbahçe EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki son mücadelesinde 9 Nisan Pazar günü konuk ettiği Gaziantep Basketbol’u 100-50 ile geçti. 24. maçında 20. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Şehmus Hazer 21, Carsen Edwards 18, Johnathan Motley 16 sayı üretti.

Kızılyıldız, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet aldı. Son dört maçından galip ayrılan Kızılyıldız, son olarak 6 Nisan Perşembe günü konuk ettiği Olympiacos’u 87-79 ile geçti. Kızılyıldız’da Facundo Campazzo 20 sayı, 8 asist, 5 top çalma ve 3 ribaund ile en etkili isim oldu. John Holland da 17 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Metecan Birsen, Devin Booker ve Nemanja Bjelica sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kızılyıldız, 2020-21 sezonunda ise EuroLeague’de 10 galibiyet ile 17. sırada yer alırken; Adriyatik Ligi, Sırbistan Ligi ve Sırbistan Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

Haberin Devamı

KIZILYILDIZ FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 34. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a konuk oluyor. 13 Nisan Perşembe günü TSİ 20.00’da Aleksandar Nikolic Hall’da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Kızılyıldız

BAKMADAN GEÇME!

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki