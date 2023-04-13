Kızılyıldız Fenerbahçe EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki son mücadelesinde 9 Nisan Pazar günü konuk ettiği Gaziantep Basketbol’u 100-50 ile geçti. 24. maçında 20. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Şehmus Hazer 21, Carsen Edwards 18, Johnathan Motley 16 sayı üretti.

Kızılyıldız, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet aldı. Son dört maçından galip ayrılan Kızılyıldız, son olarak 6 Nisan Perşembe günü konuk ettiği Olympiacos’u 87-79 ile geçti. Kızılyıldız’da Facundo Campazzo 20 sayı, 8 asist, 5 top çalma ve 3 ribaund ile en etkili isim oldu. John Holland da 17 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Metecan Birsen, Devin Booker ve Nemanja Bjelica sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kızılyıldız, 2020-21 sezonunda ise EuroLeague’de 10 galibiyet ile 17. sırada yer alırken; Adriyatik Ligi, Sırbistan Ligi ve Sırbistan Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

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KIZILYILDIZ FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 34. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a konuk oluyor. 13 Nisan Perşembe günü TSİ 20.00’da Aleksandar Nikolic Hall’da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.