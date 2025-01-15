Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı, EuroLeague 2024-2025 sezonunun heyecan verici karşılaşmalarından biri olarak basketbolseverlerin ilgisini çekiyor. Bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek bu mücadele, tarihindeki 21. karşılaşma olacak. Daha önce oynanan 20 maçın 13'ünü Fenerbahçe Beko kazanırken, Kızılyıldız 7 kez galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe Beko, son yıllarda EuroLeague'deki başarılarıyla dikkat çekerken, Kızılyıldız ise ev sahibi avantajını kullanarak güçlü bir mücadele sergilemeyi hedefliyor.

KIZILYILDIZ FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



EuroLeague 2024-2025 sezonu 21. hafta mücadelesi kapsamında Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Ocak 2025 tarihinde saat 22.00'de S Sport ve Exxen ekranlarında olacak.

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KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ



İki takım, EuroLeague tarihindeki 20 karşılaşmalarında Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 13 galibiyetle rakibine göre daha başarılı bir geçmişe sahipken, Kızılyıldız ise 7 galibiyetle bu başarıyı kısmen zorluyor. Fenerbahçe Beko'nun son yıllarda gösterdiği güçlü performans, özellikle deplasman maçlarında etkileyici olurken, Kızılyıldız ev sahibi avantajını kullanarak sürpriz yapmak istiyor. Her iki takım da playoff mücadelesi için önemli galibiyetlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle bu karşılaşma, büyük bir strateji savaşına sahne olacak.