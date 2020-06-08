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Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Kızılyıldız, başantrenör Sakota ile yollarını ayırdı

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Kızılyıldız, başantrenör Sakota ile yollarını ayırdı
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Sırbistan'ın köklü basketbol takımlarından Kızılyıldız, başantrenörlük görevini yürüten Dragan Sakota ile yollarını ayırdı.

Kızılyıldız Basketbol Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı sağlanan anlaşma çerçevesinde Sakota ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Zor zamanımızda geldi. Büyük bir sorumluluk aldı." ifadesini kullandı.

Geçen yıl kasım ayından bu yana takımı çalıştıran Sakota da basketbol sezonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kesintiye uğramasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, takıma başarı diledi.

Yerel medyada, Sakota'nın yerine, bir dönem Kızılyıldız'ı çalıştıran Sasa Obradovic'in yeniden takımın başına geleceği haberleri yer aldı.

Kızılyıldız, başantrenör Sakota ile yollarını ayırdı

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