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Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe (Maçın özeti)
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 18. haftasında Kızılyıldız mts ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi son saniyede gelen basketle 73-71 kazandı ve Euroleague'deki galibiyet serisi 3 maça çıktı.
THY Avrupa Ligi 18. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe Beko, son saniyede gelen basketle mücadeleyi 73-71 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Euroleague'deki galibiyet serisi 3 maça çıktı.
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