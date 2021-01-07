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GeriSpor Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe (Maçın özeti)
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Spor Arena
Haber Giriş: 07.01.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe (Maçın özeti)
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Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 18. haftasında Kızılyıldız mts ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi son saniyede gelen basketle 73-71 kazandı ve Euroleague'deki galibiyet serisi 3 maça çıktı.

THY Avrupa Ligi 18. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe Beko, son saniyede gelen basketle mücadeleyi 73-71 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Euroleague'deki galibiyet serisi 3 maça çıktı.

Detaylar birazdan...

Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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