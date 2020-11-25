MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKızılyıldız 64 - 75 Anadolu Efes maç sonucu
GeriSpor Kızılyıldız 64 - 75 Anadolu Efes maç sonucu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 25.11.2020 - 18:39 | Son Güncelleme:

Kızılyıldız 64 - 75 Anadolu Efes maç sonucu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızılyıldız 64 - 75 Anadolu Efes maç sonucu
Abone Olgoogle-news

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 11. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız'ı 75-64 mağlup etti. 18 sayıyla oynayan Shane Larkin maçın yıldızı oldu. Temsilcimiz bu sonuçla Euroleague'de üst üste ikinci maçını kazandı.

AYRINTILAR BİRAZDAN

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES

(Maç sona erdi)

Kızılyıldız 64 - 75 Anadolu Efes

İLK PERİYOT SONUCU: 14 - 16
DEVRE: 36 - 40
3. ÇEYREK SONUCU: 50-67

Kızılyıldız 64 - 75 Anadolu Efes maç sonucu

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle