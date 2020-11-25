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Kızılyıldız 64 - 75 Anadolu Efes maç sonucu
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 11. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız'ı 75-64 mağlup etti. 18 sayıyla oynayan Shane Larkin maçın yıldızı oldu. Temsilcimiz bu sonuçla Euroleague'de üst üste ikinci maçını kazandı.
AYRINTILAR BİRAZDAN
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES
(Maç sona erdi)
Kızılyıldız 64 - 75 Anadolu Efes
İLK PERİYOT SONUCU: 14 - 16
DEVRE: 36 - 40
3. ÇEYREK SONUCU: 50-67
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