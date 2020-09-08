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Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Kızılcabölükspor’dan iki transfer birden!

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Kızılcabölükspor’dan iki transfer birden!
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TFF 3. Lig takımlarından Kızılcabölükspor, iç transferde sözleşmesi biten forvet arkası Mustafa Altun’la 1 yıllık sözleşme yenilerken, dış transferde Denizlispor altyapısından 20 yaşındaki sol bek Murathan Sütcü’ye 1 yıllık imza attırdı.

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Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri

Yuvada kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen Mustafa, "Kısa süreli bir ayrılık oldu. Burası benim ikinci memleketim. Evime döndüğüm için sevinçliyim" diye konuştu.

Kızılcabölükspor forması giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Murathan, "Elimden geleni yaparak takımıma katkı sağlayacağım" dedi.

Kızılcabölükspor’dan iki transfer birden

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