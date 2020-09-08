Kızılcabölükspor’dan iki transfer birden!

Yuvada kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen Mustafa, "Kısa süreli bir ayrılık oldu. Burası benim ikinci memleketim. Evime döndüğüm için sevinçliyim" diye konuştu.



Kızılcabölükspor forması giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Murathan, "Elimden geleni yaparak takımıma katkı sağlayacağım" dedi.

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