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GeriFutbol Kızılcabölükspor’da transferler sürüyor!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Kızılcabölükspor’da transferler sürüyor!

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Kızılcabölükspor’da transferler sürüyor!
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TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’ya devir işlemleri 1 yıl ertelendikten sonra takviye harekatına gecikmeli başlayıp, iç ve dış transferde kısa sürede birçok isme imza attıran 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor, 2 ismi daha renklerine sağladı.

Sarı-kırmızılı ekip Cizrespor’dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Semih Mustafa Usta ve Gölcükspor’dan aynı yaştaki stoper Erdem Korkmaz Güner’le birer yıllık sözleşme imzaladı.

İki futbolcu, Kızılcabölük formasıyla başarılı olmak istediklerini söyledi.

Kızılcabölükspor’da transferler sürüyor

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