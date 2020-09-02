DHA
Son Güncelleme:
Kızılcabölükspor’da transferler sürüyor!
TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’ya devir işlemleri 1 yıl ertelendikten sonra takviye harekatına gecikmeli başlayıp, iç ve dış transferde kısa sürede birçok isme imza attıran 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor, 2 ismi daha renklerine sağladı.
Sarı-kırmızılı ekip Cizrespor’dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Semih Mustafa Usta ve Gölcükspor’dan aynı yaştaki stoper Erdem Korkmaz Güner’le birer yıllık sözleşme imzaladı.
İki futbolcu, Kızılcabölük formasıyla başarılı olmak istediklerini söyledi.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle