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DHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Kızılcabölükspor'da kulüp müdürü Ahmet Kafes teknik direktör oldu

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Kızılcabölükspor'da kulüp müdürü Ahmet Kafes teknik direktör oldu
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Misli.com 3'üncü Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da teknik direktör Ali Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Artvin Hopaspor deplasmanında takımın başında yer alan kulüp müdürü Ahmet Kafes'in teknik direktörlük görevine getirildiği açıklandı.

Ahmet Kafes'in kulüpte 2010-11 sezonunda Denizli 1'inci Amatör Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik adam olarak görev yaptığı, 2012-13 sezonunda ise Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyon kadroda yer aldığı belirtildi.

Kızılcabölükspor'un profesyonel ligde yer aldığı 2013-14 sezonundan bu yana kulüp müdürü olarak görev alan Kafes'in yeni görevinin teknik direktörlük olacağı bildirildi.

Kızılcabölüksporda kulüp müdürü Ahmet Kafes teknik direktör oldu

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