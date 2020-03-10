Kızılcabölükspor-52 Orduspor yarın oynayacak
TFF 3. Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 22. hafta mücadelesi yarın saat 14:00'fa oynanacak.
TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın yapılacak.
Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek. İki takım arasındaki karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.
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