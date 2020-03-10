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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:46,Son Güncelleme:/

Kızılcabölükspor-52 Orduspor yarın oynayacak

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Kızılcabölükspor-52 Orduspor yarın oynayacak
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TFF 3. Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 22. hafta mücadelesi yarın saat 14:00'fa oynanacak.

TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın yapılacak.

Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek. İki takım arasındaki karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

Kızılcabölükspor-52 Orduspor yarın oynayacak

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