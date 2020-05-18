Kızılay'dan Merih Demiral'a teşekkür pankartı!

İtalya'nın köklü klüplerinden Juventus’un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılay'ına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu.

Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler” yazılı pankart asıldı.

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