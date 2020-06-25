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Haber Giriş: 25.06.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Kız kardeşi paylaştı! İşte Ronaldo'nun doğduğu ev...

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Kız kardeşi paylaştı! İşte Ronaldo'nun doğduğu ev...
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Ronaldo'nun şarkıcılık yapan kız kardeşi Katia Aveiro, kardeşleriyle birlikte Madeira'da doğduğu evin fotoğrafını paylaştı.

Spor Arena Dış Haber | Ronaldo'nun kız kardeşi Katia, eski evlerinin fotoğrafını şu sözlerle Instagram'da paylaştı:

"Ben ve kardeşlerim mu eski evde doğduk. Yatağımızı tuğlalar taşırdı. Küçükken bir fare beni yüzümden ısırmıştı. Annemin zamanında gelmesi belki de daha büyük bir yaralanmayı önledi. Bunları söylemekten utanmıyorum. Çünkü fakir bir hayatımız vardı. Fakir bir çevrede büyüdük. Bu çevrede iyi insan olmayı öğrendim. Yardımlaşmayı öğrendim. İnsanlara yardım etmeyi öğrendim. Bu hayatımla gurur duyuyorum."

Kız kardeşi paylaştı İşte Ronaldonun doğduğu ev...

Kız kardeşi paylaştı İşte Ronaldonun doğduğu ev...

Kız kardeşi paylaştı İşte Ronaldonun doğduğu ev...

Kız kardeşi paylaştı İşte Ronaldonun doğduğu ev...

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