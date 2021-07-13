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GeriFutbol Kıymetini bilemediğimiz hocalar takımlarını şampiyon yaptı
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kıymetini bilemediğimiz hocalar takımlarını şampiyon yaptı

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Kıymetini bilemediğimiz hocalar takımlarını şampiyon yaptı

Beğenmeyip gönderdiğimiz Löw, Del Bosque ve Mancini, milli takımlarını şampiyon yaptı.

Spor Arena - EURO 2020’yi Roberto Mancini yönetimindeki İtalya’nın kazanması Türk futbolunun en önemli sorunlarından birini tekrar hatırlamamızı sağladı.

Kulüplerimiz zaman zaman dünya çapında teknik direktörler transfer ediyor ancak düzgün bir sistem ve sabır olmadığı için başarı gelmiyor. Bugüne dek yolu Türkiye’den geçen ve başarısız oldukları için gönderilen üç teknik adam, milli takımlarına Dünya Kupası veya Avrupa şampiyonluğu kazandırdı.

1998-99 sezonunda Fenerbahçe’yi, 2000-01’de Adanaspor’u çalıştıran Joachim Löw, 2006’dan beri teknik direktörlük yaptığı Almanya Milli Takımı’na 2014 Dünya Kupası’nı kazandırdı. 2004-05’te görev yaptığı Beşiktaş’tan olaylı biçimde ayrılan Vicente del Bosque, 2008-2016 yılları arasında çalıştırdığı İspanya’yı, 2010’da Dünya, 2012’de Avrupa şampiyonu yaptı.

2013-14 sezonunda Galatasaray’da teknik direktörlük yapan Roberto Mancini, Mayıs 2018’de İtalya’nın başına geçti ve deyim yerindeyse ‘dibe vurmuş’ durumdaki Gök Mavilileri, 3 yılda Avrupa’nın zirvesine çıkardı.

Kıymetini bilemediğimiz hocalar takımlarını şampiyon yaptı

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