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Kış Olimpiyat Oyunları heyecanı D-Smart’la ekranlarda

#Kış Olimpiyat Oyunları#D-Smart#Çin
Kış Olimpiyat Oyunları heyecanı D-Smart’la ekranlarda

Çin’in başkenti Pekin’de 4 Şubat’ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, D-Smart’ta yayınlanacak.

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4 spor dalında 7 sporcumuzun Türkiye’yi temsil edeceği organizasyon D -Smart’ın 75. kanalında yayın yapan Eurosport ile 76. kanalında ekranlara gelen Eurosport 2 kanallarında izleyicilerle buluşacak.

7 Milli SPORCU

20 Şubat’ta sona erecek Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin usta,
kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin’de mücadele verecek.

GÖZLER KUŞ YUVASI’NDA

2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen ‘Kuş Yuvası’ adı verilen Ulusal Stadyum, 4 Şubat’ta Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. Organizasyonda 15 dalda 90’dan fazla ülkeden 3 bin sporcu mücadele edecek.

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