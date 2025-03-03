Kırmızı kart sonrası çılgına dönen Fonseca, tarihi cezayla karşı karşıya!

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Lyon, Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Brest'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi Lyon 2-1 kazanırken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Alexandre Lacazette kaydetti. Brest'in tek golü ise Kenny Lala'dan geldi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, hakeme itirazları sonrasında kırmızı kart gördü. Sinirden kendini kaybeden Fonseca, maçın hakemi Benoit Millot'la kafa kafaya geldi. Portekizli teknik adamı araya giren oyuncular ve güvenlik görevlileri güçlükle uzaklaştırdı.

BENOIT MILLOT: "FONSECA BANA KAFA ATMAYA ÇALIŞTI"

Karşılaşmanın ardından L'Equipe gazetesine konuşan maçın hakemi Benoit Millot, yaşananları şu sözlerle anlattı:

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"Bana saldırgan bir tavırla yaklaştı ve onu doğrudan oyundan attım. Önce yumruk sonra da kafa atmaya çalıştı. Kontrolden çıktı. Oyuncular ve güvenlik görevlileri araya girip onu uzaklaştırdılar ama sonra ikinci kez üzerime geldi. Profesyonel bir teknik direktörden hayal edilemeyecek kadar korkutucu ve saldırgan bir tavır gördüm. Şu an iyiyim ancak görüntüleri tekrar izlediğimde olumsuz etkilenebilirim. Sonuç olarak böyle davranışlara tahammül edemeyiz, etmemeliyiz."

FONSECA ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında davranışları için özür dileyen Paulo Fonseca, "Futbol ve rakipler bizi bazen kötü hareketler yapmaya zorluyor. Ama bunu yapmamalıydım. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

FONSECA'YI BEKLEYEN BÜYÜK CEZA: 7 AY MEN ALABİLİR!

Yaşananların ardından Lyon teknik direktörü Fonseca’nın cezasının ne olacağı merak konusu oldu.

RMC Sport'un haberine göre; Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın hakemle yaşadığı tartışma, Ligue 1 Yönetimi tarafından 'korkutucu veya tehdit edici davranış' kapsamında değerlendirilirse Portekizli teknik direktör 7 ay men cezası alabilir.

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Fonseca'nın durumu, Çarşamba günü Fransız Profesyonel Futbol Ligi disiplin komitesinin haftalık toplantısında ele alınacak.

Olimpik Lyon, 24 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de topladığı 39 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan PSG'nin ise 62 puanı bulunuyor.