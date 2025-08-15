Kırmızı kart sonrası Arda Turan'dan özür açıklaması!

Haberin Devamı

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaştı.

Polonya'nın Krakow kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca tur penaltılara kaldı.Seri penaltı atışlarında 5-4'lük üstünlük kuran Yunan ekibi, adını play-off turuna yazdırdı. Eşleşmenin ilk maçı da 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, maçın orta hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Arda Turan, yaşadığı olayla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'BU ŞEKİLDE KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ'

"Öncelikle, bir takım kazandıysa, bu kesinlikle bazı şeyleri sizden daha iyi yaptıkları anlamına gelir. Futbol acı deneyimler ve hikayelerle doludur. Bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüz. Panathinaikos'u, tüm oyuncularını ve teknik ekibini tebrik ediyorum.

Bu yenilgiyi kabul etmek bizim için zor olacak ama bundan dersler çıkaracağız ve gelişmeye devam edeceğiz. Kazandığınızda herkes güçlü görünebilir ama önemli olan kaybettiğinizde bir arada kalabilmektir. Skor ne olursa olsun, performansımızdan çok memnunum. Oyuncularım doğru şeyleri yaptı ama futbolun cazip yanlarından biri, bazen ne kadar iyi oynarsanız oynayın, istediğiniz sonucu alamamanızdır.





'ÜZGÜNÜM VE ÖZÜR DİLERİM'

Kırmızı kartıma gelince, üzgünüm ve özür dilerim. Ancak altını çizmek istediğim bir konu var: Eğer oyuncularımdan biri böyle yüksek seviyedeki bir maçta haksız yere kart görüp oyundan atılıyorsa, onun hakkını savunmam zorundayım. Ve bunu yapacağım.

Bu takımı çok seviyorum. Shakhtar'ın bir parçası olmayı çok seviyorum. Gittiğimiz her yerde bizi sevgiyle karşılayan Ukraynalı taraftarlarımızı çok seviyorum. Bazen yolun başlangıcı acı verici olabilir ama geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'ndeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi: Tek takım, tek aile."

